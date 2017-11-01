TSK, Afrin-İdlip sınırını kontrol altına aldı

Göksel Çağlav/Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri Suriye’nin İdlib bölgesinde, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartları sağlama çalışmalarına devam ediyor. Mehmetçik, İdlib-Afrin sınırında kontrolü ele geçirdi. Mehmetçiğin, 8 Ekim’de keşif, gözetleme ve saha çalışmalarına başladığı, 4 gün sonra da bölgede görev yapacak askerlerin intikalini sağladığı İdlib’de hareketlilik devam ediyor. 2 gözlem noktası tamamlanan İdlip-Afrin sınırında, yeni gözlem noktaları oluşturmak için de çalışmalar devam ediyor.

İDLİB’TEN DE AFRİN GÖZETLENİYOR

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türk askeri Daret İzze, Kala Saman, Selva ile Fireyka hattına yerleşerek, PKK/PYD mevzilerine karşı konuşlandırıldı. Uzun namlulu obüs ve tankların açılan mevzilere yerleştirilerek namlularını Afrin’e doğru çevirdiği, İdlib’e sevkıyatın tamamlanmasının ardından olası Afrin operasyonunda bu birliklerin de katılacağı belirtildi. Bölgede yapılan gözlem merkezlerinin birbirlerine yakın mesafede konuşlandırıldığı, olası saldırılara karşı bir birlerine zaman kaybetmeden destek verebilecek aralıkta olduğu aktarıldı.

BÖLGE HALKINA İNSANİ YARDIM

İdlib’ten temizlemek için başlatılan operasyondan etkilenebilecek sivillere insani yardım için de çalışmalarda son aşamaya gelindi. Başta Kızılay olmak üzere insani yardım kuruluşlarının bölgeye yakın yerlerde ihtiyaç malzemelerini topladıkları öğrenildi. Türk Kızılay’ının İdlib’e yapacağı insani yardımlar için 3 ayrı noktada depo oluşturduğu, bu depolarda kış aylarına yaklaşılması nedeniyle önceliğin barınma çadırlarına verildiği belirtildi.

BİRLİKLERİ DENETLEDİLER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Diyarbakır’daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor. Kentteki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu da ziyaret etti. Orgeneral Akar’a, denetleme ve incelemelerinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eşlik ediyor.