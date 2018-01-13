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TSK acil ilanıyla duyurmuştu! Rekor...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil subay ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) açtığı sınava rekor başvuru geldi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:26
TSK acil ilanıyla duyurmuştu! Rekor...

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan tasfiyeler sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) açtığı sınava rekor başvuru geldi.

9 Ocak’ta başlayan başvurular 15 Şubat’ta sona erecek. Sınav için başvuranların sayısı 107 bine ulaştı. Başvuranların 24 bini kadın. İlk kez uygulanacak olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 18 Mart’ta 81 il merkezinde yapılacak. Sınav, temel yeterlilik testi ağırlığında olacak. Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında 120 çoktan seçmeli soru sorulacak. Bu sınavda başarılı olanlar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmaya hak kazanacak. 

Fiziki yeterlilik testleri ve mülakatların yanı sıra sınav puanları dikkate alınarak asil ve yedek listeler belirlenecek. 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubay adayının Harp Okulları’nda eğitim almaya hak kazanacağı sınavla subay adayları, yaklaşık altı aylık eğitimin ardından teğmen olarak atanabilecek. 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 08:26
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