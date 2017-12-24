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TSK'dan son dakika açıklaması! Yüzlerce kişi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan bin 310 kişinin yakalandığını açıkladı.

24 Aralık 2017 Pazar 12:01
TSK'dan son dakika açıklaması! Yüzlerce kişi yakalandı

TSK'dan yapılan açıklamada, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 156 şahsın ve Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 8 şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda bir adet cep telefonu, 4 adet kimlik, 2 adet sim kart, bir adet hafıza kartı ve 9 adet pasaport ele geçirildiği kaydedildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 13 şahsın ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 127 şahsın yakalandığı ifade edildi. Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 6 şahsın güvenlik görevlilerince yakalandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 12:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • hamido hamido 7 sa önce
    Görüntü ve manzara 40yıl öncesi gibi . 40yıl önce türk vatandaşışimdi irak suriye vatandaşı. Birlik beraberlik sağlanmadıkça da devam eder gider.
  • Acın kapıları...Acın kapıları...10 sa önce
    Salıverin gecsinler... Avrupa nüfusu yaşlaniyor...
  • AbdullahAbdullah11 sa önce
    Bunlar yakalananlar, bir de yakalanmayanları açıklasanız?
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