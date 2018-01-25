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TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı

TSK'nın Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. TSK destekli ÖSO birlikleri Minniğ Havalimanı'na doğru ilerliyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 23:16
TSK açıkladı! İşte Afrin'de öldürülen terörist sayısı

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Açıklamaya göre; Bugün itibariyle operasyonun başından beri 306 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 23:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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