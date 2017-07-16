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TSK'dan flaş açıklama: PKK'nın sözde Kendal sorumlusu öldürüldü

TSK, Diyarbakır Lice kırsalında icra edilen hava harekatında gri listede yer alan PKK’nın sözde Kendal alan sorumlusunun öldürüldüğünü açıkladı.

16 Temmuz 2017 Pazar 16:03
TSK'dan flaş açıklama: PKK'nın sözde Kendal sorumlusu öldürüldü

TSK, Diyarbakır Lice kırsalında 12 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatı sonucu ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristten birisinin arananlar gri listesinde yer alan sözde Kendal alan sorumlusu olduğunu açıkladı.

Tunceli Pülümür’de keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada da bir teröristin silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 16:03
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. TSK
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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