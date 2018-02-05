TSK açıkladı: Afrin'den acı haber!
TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ tarafından yapılan havan saldırısında bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.05 Şubat 2018 Pazartesi 18:48
TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi;
''Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.''
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