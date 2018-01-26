TSK açıkladı: Afrin'de öldürülen terörist sayısı 343'e yükseldi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde, 4 uçak ile 25 hedefin imha edildi ve toplam 343 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatta önemli aşamalar kaydedildi. TSK'nın ilerleyişi devam ederken, ÖSO da sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Türk topçuları Afrin'deki terör unsurlarına yönelik olarak top atışlarında bulundu. Çok sayıda hedef vuruldu. Öğle saatlerinde ise fırtına obüsleri aynı noktalara yoğun bir şekilde atış gerçekleştirdi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bugün itibariyle 7. Gününe giren harekatta Kilis’teki yerleşim alanlarını menzilinde bulundurduğu ve Afrin’e ulaşım noktasında kilit konumda olduğu için öncelik verilen Burseya Dağı’nda, pazartesi ve salı günü şiddetli çatışmalar oldu. Dağın daha önce terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan bazı bölgeleri ÖSO’nun kontrolüne geçerken, ilerleyiş yağış, sis ve çamur nedeniyle zorlaştı.

YENİ HEDEF: BAFELYUN TEPESİ

Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor. Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis’i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu belirtildi

Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Burseya’nın ardından Bafelyun Tepesi’ne yöneleceklerini kaydetti. Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi’nin ardından planlamada Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin temizlenmesi var.

‘BÜTÜN TERÖRİSTLER KAÇTI, BİZ YAKALANDIK’

TSK ve ÖSO mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa’ya getirilen teröristlerden 3’ü tutuklandı. Harekât öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık 30 PYD-PKK’lının bulunduğunu söyleyen teröristler, “Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensupları kaçtı. Biz yakalandık” dedi.

00.57: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili açıklama yaparken bölgedeki PYD/PKK unsurları için "YPG" yerine doğrudan "PKK" ifadesini kullandı. Sözlerine herhangi bir düzeltme yapmadan devam eden Nauert, "Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü. Orada istikrar istiyoruz." diye konuştu.

ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı illerden gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Askeri personel tarafından tırlardan indirilen tanklar, sınır birliklerine sevk edildi.

ABD'den YPG'ye verdiği silahlarla ilgili açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "YPG'ye verdiğimiz silahlarla ilgili Türkiye ile görüşüyoruz" denildi.