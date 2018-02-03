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TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Afrin'de terör örgütü PYD/PKK üyeleri Türk tankına saldırıda bulundu. Saldırda şehit sayısı 5'e yükseldi. Zeytin Dalı Harekatı'nda 1, Kilis'te de 1 asker daha şehit düştü.

03 Şubat 2018 Cumartesi 20:15
TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Kuzey Suriye’de terör örgütü PYD/PKK/YPG'ye karşı yürütülen Zeytin Dalı harekatında acı haberler geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yaptığı açıklamaya göre Afrin’deki çatışmada bir asker şehit oldu.

TSK, harekatta bir tankın saldırıya uğradığını da duyurdu. Buradaki saldırıda bir asker şehit düştü.

TANKA SALDIRI: 5 ŞEHİT

Türk jetleri, tankın vurulduğu bölgeye hava harekatı düzenlendi. TSK, saldırıda 5 asker şehit olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Kilis’te hudut bölgesine düzenlenen saldırıda bir asker daha şehit oldu.
Afrin’de terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu.

Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tanklar, Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen hedefleri yoğun ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Bu arada, bölgeden şiddetli çatışma sesleri duyulurken tank ve top atışlarının yapıldığı bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görüldü.

Bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye edilirken savaş uçakları ve helikopterler sınır hattında uçuş yaptı.

 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 20:15
  1. afrin
  2. suriye

YORUM YAZ

  • kutatgukutatgu1 sa önce
    KAHRAMANLAR CAN VERİR YURDU YAŞATMAK İÇİN...TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSİN....
  • Birden üçe çıktıBirden üçe çıktı1 sa önce
    Eskiden ülke içinden şehit haberleri geliyordu şimdi hem afrinhem iniz deli pkk hemde suriyeden şehirlere düşen roketler şehit sayısını artırdı
  • Birden üçe çıktıBirden üçe çıktı1 sa önce
    Eskiden ülke içinden şehit haberleri geliyordu şimdi hem afrinhem iniz deli pkk hemde suriyeden şehirlere düşen roketler şehit sayısını artırdı
  • AyhAyh1 sa önce
    Bu tanklarimiz â Akkor denilen aktif koruma sistemi takilmamismiydi?çok acı
  • Cihad sonmezisikCihad sonmezisik2 sa önce
    Müttefikimiz Amerikanın fuzeleriyle tankimiz vuruluyor. Ne zaman kafirleri dost edinmeyi bırakacaz
  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 2 sa önce
    İnnalillah ve inneileyhi raciun. Allah Şehitlerimize rahmet eylesin. ABD ve birçok ülke bu terör örgütüne her çeşit silah ve en önemlisi tank ve zırhlı araçlarla karşı füze roket verdi. Aman aman dikkat. Allah yardımcınız olsun aslanlar. Zafer yakındır inşallah.
  • tam taarruztam taarruz2 sa önce
    akit suygularımıza tercüman olmalı TSK ÜÇ BEŞ İT ÇAPULCU YA aynül arap kamışlı haseke velhasıl tüm bölgelerden suriyeye girese tekrar ediyorum zaman kısalacağı için şehit sayımız artmazTükiyedeN CİZREDEN BAŞLAYIP KİLİSE KADAR HER BöLGEDEN SURİYE ateş altına alınsın !bu köpeklere bir şehit bile verilmemmeli sadece Afrine girilmesiyle diğer bölgelr boşta muallakta kaldı ;en azından diğer pkk bölgeleri aralıksız ateş altına laınmalı!
  • MuratMurat2 sa önce
    daha yeni basliyor savas
  • cetincetin2 sa önce
    Allah rahmet eylesin. bu it sürüsü pyd ye merhamet yok
  • SelimSelim2 sa önce
    Youtube da videosunu koymuş şerefsiz pkk lılar. Ne yazıkki tankımız adeta gel beni vur der gibi duruyor o şekilde kabak gibi ap açıkta korumasız olarak tank mı durur bunlara nasıl eğitim veriyorlar? Ayrıca hani Akkor diye basbas bağırıyordunuz hani nerde akkor? Yazık olmuş hiç yoktan 5 şehit. Bunları sölemezsek de kim önlem alacak. Sadece vatan sağolsun demekle olmuyor bu işler. Allah ailelerine sabır versin.
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