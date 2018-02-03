TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Kuzey Suriye’de terör örgütü PYD/PKK/YPG'ye karşı yürütülen Zeytin Dalı harekatında acı haberler geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yaptığı açıklamaya göre Afrin’deki çatışmada bir asker şehit oldu.

TSK, harekatta bir tankın saldırıya uğradığını da duyurdu. Buradaki saldırıda bir asker şehit düştü.

TANKA SALDIRI: 5 ŞEHİT

Türk jetleri, tankın vurulduğu bölgeye hava harekatı düzenlendi. TSK, saldırıda 5 asker şehit olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Kilis’te hudut bölgesine düzenlenen saldırıda bir asker daha şehit oldu.

Afrin’de terör örgütünün işgali altındaki alanları havadan ve karadan vurdu.

Fırtına obüsü, çok namlulu roketatar ve tanklar, Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen hedefleri yoğun ateş altına aldı. Bombalanan alanlardaki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Bu arada, bölgeden şiddetli çatışma sesleri duyulurken tank ve top atışlarının yapıldığı bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görüldü.

Bölge, askeri araç gereç ve personelle takviye edilirken savaş uçakları ve helikopterler sınır hattında uçuş yaptı.