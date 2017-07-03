TSK açıkladı: 3 Terörist öldürüldü

Hakkâri Yüksekova'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında ise 65 adet Kalaşnikof tüfeğin ele geçirildiği belirtilen açıklamada "Siirt/Pervari'de devam eden hava destekli operasyonda, operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar düzenlenen hava harekâtı ile imha edilmiş, tespit edilen 2 mağara içerisinde; 1 el bombası, çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Tunceli/Ovacık'ta, güvenlik güçleri ile bir grup bölücü terör örgütü mensubu terörist arasında çıkan çatışma sonrası, bölgede yapılan arazi aramasında 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir.

Şırnak/Uludere'de, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen atışlar sonucunda 1 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Şırnak/Silopi'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir çuval içerisinde kullanıma hazır 24 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir.

Hakkâri/Yüksekova'da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 65 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Şırnak/İdil bölgesinde bölgede devam eden arazi aramasında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Teröristlere ait olan 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirilmiştir.

Şırnak/Uludere'de, 01 Temmuz 2017'de bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin ölü olarak ele geçirilmesi olayı sonrası güvenlik güçleri tarafından bölgede yapılan arazi aramasında; 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el yapımı patlayıcı, 2 telsiz ve 200 metre kablo ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.