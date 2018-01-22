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TSK açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 23:27
TSK açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda teröristlerle girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD terör örgütü unsurları ile çatışmaya girildiği bildirildi.

Çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 23:27
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