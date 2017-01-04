TSK: 6 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'daki DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu. TSK, 104 hedefin vurulduğunu ve 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK: 6 terörist öldürüldü
Eklenme: 04 Ocak 2017, 08:57
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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'daki DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu. TSK, 104 hedefin vurulduğunu ve 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

 
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