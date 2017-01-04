TSK: 6 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'daki DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu. TSK, 104 hedefin vurulduğunu ve 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Eklenme: 04 Ocak 2017, 08:57
Bu haber 1.070 kez okundu
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'daki DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu. TSK, 104 hedefin vurulduğunu ve 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.