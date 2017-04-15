TSK: 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

TSK, Hakkari Yüksekova’da düzenlenen operasyon sırasında uçurumdan düşen 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin ise yaralandığını açıkladı.

TSK: 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Eklenme: 15 Nisan 2017, 14:23

TSK’dan yapılan açıklamada, "15 Nisan 2017 tarihinde saat 05.40 sularında, Şehit Tnk.Yb. İhsan Ejdar Operasyonu kapsamında; Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka/Davulcu Tepe mevkiinde pusu ve güvenlik maksadıyla bulunan birliğimizden 3 kahraman silah arkadaşımız, bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan aşağıya düşmüşlerdir. Meydana gelen olay neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız hafif yaralı olarak derhal Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

 
EtiketlerHakkariYüksekovaTürk Silahlı KuvvetleriTSK5 Nisan
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