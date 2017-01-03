TSK: 18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sürdürülen operasyonlarda dün 18 DEAŞ mensubu teröristin öldürüldüğünü, 15 DEAŞ hedefinin de imha edildiğini açıkladı.

TSK: 18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Eklenme: 03 Ocak 2017, 08:29
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TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nda sürdürülen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Dün 18 DEAŞ mensubu teröristin öldürüldüğü, 15 DEAŞ hedefinin imha edildiği" bildirildi.

 
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