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TSK, 100 yıl sonra Katme Şehitliğinde

PKK/YPG işgalindeki bölgede yer alan Katme Şehitliğimizin acı bekleyişi tam 100 yıldır sürüyordu. Mehmetçiğin gelişiyle binlerce masum sivil terör esaretinden kurtarılırken, bölgede bulunan şehitlerimiz de huzur bulacak.

25 Ocak 2018 Perşembe 04:38
TSK, 100 yıl sonra Katme Şehitliğinde

Akit’in daha önce gündeme getirdiği Katme Şehitliği, Zeytin Dalı Harekatı ile gün yüzüne çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’deki terörist unsurları bertaraf etmek üzere başlattığı harekat, binlerce masum sivili terör esaretinden kurtarırken, bölgede bulunan şehitlerimiz de huzur bulacak.

KATME ŞEHİTLERİNİN ACI BEKLEYİŞİ SONA ERİYOR

Yurtdışındaki birçok önemli şehitlik ikili anlaşmalar kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir birim tarafından restorasyonu, bakımı yapılarak muhafaza altına alınırken, böyle bir ilişkinin Suriye ile geçmişte kurulamaması sebebiyle Katme Şehitliğinin bugüne kadar bu acı ile yüz yüze kaldığı belirtiliyor.

TARIM ARAZİSİ YAPTILAR

Katme Şehitliği, Halep şehir merkezinin 50 kilometre kuzeyinde Afrin ile Azez arasında PKK/YPG’nin işgalindeki Katme köyünde bulunuyor. Şehitlik alanının bugün boş bir arazi olduğu ve üzerinde o bölgenin şehitlik olduğuna dair hiçbir yapının bulunmadığı biliniyor. Bir dönem Halep Başkonsolosluğu’nun sorumluluk alanında bulunan şehitliğin ve bulunduğu bölgenin, Suriye rejiminin ‘iskan’ politikaları kapsamında Yezidilere tahsis edildiği belirtiliyor. Yıllarca tarım arazisi olarak kullanılan şehitlik, bölgedeki çatışma ortamı nedeni ile atıl bir vaziyette. Fırat Kalkanı Harekatının sınırlarına çok yakın olan şehitlik, Zeytin Dalı operasyonu ile 100 yıl aranın ardından Türk askerine kavuşuyor.

SAVAŞIN SON MUHAREBESİYDİ

Birinci dünya savaşı sonlarına doğru Hicaz, Yemen ve Akabe cephelerindeki tüm kahramanlıklarına rağmen geri çekilme durumunda kalan ve geri çekilme sürecini düzensiz bir şekilde yürüten Osmanlı birlikleri, dönüş yolunda binlerce şehit bırakmıştı. Mustafa Kemal’in de görev aldığı bu geri çekilme harekatlarında Şam bölgesinden itibaren bir araya getirilen birlikler, belli bir düzen içinde geri çekilme sürecine geçerken, yol boyunca İngilizler ve yerel işbirlikçilerinin taciz ve saldırılarına maruz kalan askerlerimizden bin tanesi de Katme bölgesinde şehit olarak burada toprağa verilmişti.

1918 yılı Ekim ayı sonunda İngilizler ve yerel işbirlikçileri ile Osmanlı ordusu arasında meydana gelen şiddetli çatışmalarda, İngilizlere ağır kayıplar verdirilmiş, ancak Bleyramun civarında Osmanlı Ordusu da binin üzerinde kayıp vermişti. Mustafa Kemal, muharebede şehit olan askerlerimizin cenazelerini Müslümiye üzerinden Katme’ye getirterek buraya defnedilmesini sağlamıştı. Bu muharebe aynı zamanda Birinci Dünya savaşının son muharebesi olarak kayıtlara geçti.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 04:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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