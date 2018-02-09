Afrin'de 1 askerimiz şehit düştü

Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı mücadele eden askerlerimizden acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonda bir Mehmetçik'imizin şehit düştüğünü açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla bugün Afrin'in güney batısında girilen çatışmada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.