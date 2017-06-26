TSE'den tabelalara ayar… Artık belli kriterleri var!

Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE), hazırladığı tabela standardı taslağına göre, levhalarda 2 dil kullanılabilecek ancak yabancı dildeki kelimeler, Türkçe kelimeden en az yüzde 25 daha küçük puntoyla yazılacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre TSE Hizmet Standartları İhtisas Kurulu’nun Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi’nce, “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar” standart taslağı hazırlandı. Yön ve yer gösterici tabelalar, aynı levha üzerinde birlikte kullanılabilecek. Kamu kurumlarının hizmet binaları üzerindeki tabelaların dışında, hizmet binalarının kent içindeki yerini tarif etmek amacıyla konulacak yönlendirme ve bilgi tabelaları için belediyeden izin alınacak. Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları, kamu mekânları üzerinde yer almayacak.

TARİHİ TABELALAR KORUNACAK

Tabelalar, 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın büyüklüğüyle orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılacak ve birbirinin görüntüsünü engelleyecek şekilde yerleştirilmeyecek. Tarihi özelliği bulunan tabelalar korunacak, tarihi özelliği bulunan binalarda tabela seçimi ise yapı mimarisi dikkate alınarak yapılacak.

AĞAÇLARA ASILMAYACAK

Yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, işaret tabelasıyla kırmızı renkle kalıcı şekilde işaretlenecek. Tabelaların direkleri, engellilerin dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde yerden en az 2.25 metre yüksekte duracak konumda yerleştirilecek. Yerleşke içinde yer alan kamu binalarının tabelaları, hiçbir şekilde ağaçlara asılmayacak. Tabelalarda dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten öğeler, alkollü içki, sigara ve uyuşturucu maddeleri çağrıştıracak, korku ve batıl inançları içeren şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve engellilerle ilgili ifade veya görüntüler kullanılmayacak.

"IŞIKLANDIRMAYLA SÜSLENMEYECEK"

Binanın birden fazla cephesi varsa en fazla 2 cephesine tabela asılabilecek ve ışık verici araçlarla süslenmeyecek. Sade, logo ve yazı dışında başka unsurlar bulundurulmayacak.