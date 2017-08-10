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Trump'tan yeni Kuzey Kore açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump son zamanlarda gerilen ABD-Kuzey Kore ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:32
Trump'tan yeni Kuzey Kore açıklaması!

Donald Trump, ABD'nin Kuzey Kore'yi yeterince zorlamadığını söyledi. Trump, Kuzey Kore'ye yönelik 'ateş ve öfke ile karşılacaklar' sözlerine ilişkin "Belki de sözlerim yeterince sert değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, uluslararası acil durum ilan ederek Çin'in Kuzey Kore konusunda daha fazla şey yapması gerektiğini kaydetti. Trump, eğer ABD bir şey yapmazsa Kuzey Kore'nin çok, çok sinirlenebileceğini söyledi. Trump "Biz her zaman görüşmeleri göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:32
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  • abdoabdo1 sa önce
    bunlar hep senaryo. esas güney sınırımıza dikkat edelim. esas baş çıban perde arkasındaki terörist ısrael vede içimizdeki yahudi vatan hainleridir. gerek abd ,england ve bazı ab ülkeleriısraeilin sömürgesidir yahudilerin yönetimindedir. yeni seçilen trump ve dış işleri bakanı yahudidir. gerek daeş-ışid-pkk-fatöş-ypg vesaire terör örgütleri bunların ve ab nin besleyip , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ....
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