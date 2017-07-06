Trump'tan tehdit gibi Kuzey Kore çıkışı!

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'nın başkenti Varşova'da Kuzey Kore'ye karşı sert çıktı.

TRUMP SİNYALİ VERDİ! SERT ADIMLAR ATILACAK

Trump, Kuzey Kore tehdidine karşı ABD'nin atacak bazı oldukça "sert adımları" olduğunu söyledi. Trump, önümüzdeki hafta ve aylarda Kuzey Kore'ye yönelik hangi adımların atılacağına "bakılacağını" söyledi.

RUSYA MESELESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edebileceğini ama bunu yapmadığını söyledi.

Polonya'da konuşan Trump, "CNN'i dövdüğü" bir video hazırlamasına ilişkin olarak da "CNN bunu çok ciddiye aldı" dedi.