Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'tan tehdit gibi Kuzey Kore çıkışı!

Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile düzenlediği toplantıda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik sert adımlar atılacağını söyledi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:36
Trump'tan tehdit gibi Kuzey Kore çıkışı!

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'nın başkenti Varşova'da Kuzey Kore'ye karşı sert çıktı.

TRUMP SİNYALİ VERDİ! SERT ADIMLAR ATILACAK

Trump, Kuzey Kore tehdidine karşı ABD'nin atacak bazı oldukça "sert adımları" olduğunu söyledi. Trump, önümüzdeki hafta ve aylarda Kuzey Kore'ye yönelik hangi adımların atılacağına "bakılacağını" söyledi.

RUSYA MESELESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale edebileceğini ama bunu yapmadığını söyledi.

Polonya'da konuşan Trump, "CNN'i dövdüğü" bir video hazırlamasına ilişkin olarak da "CNN bunu çok ciddiye aldı" dedi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 12:36
  1. abd
  2. rusya
  3. polonya
  4. Kuzey Kore
  5. CNN
  6. trump
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte en iyi otomatik arabalar
    1. İşte en iyi otomatik arabalar
    2. Dünya devine Türkiye'de soruşturma!
    3. Beşiktaş'ta Aboubakar'ın alternatifi..
    4. Kilo verince vücudumuzda neler olur?
    5. 35 poşet çöp topladı! İçinden çıkanlar..
    6. Almanya: Bu savaşın başlaması bizi..
    7. Havadan görüntülendi! İstanbul'un 32..
    8. İlker Başbuğ hakkında flaş karar!
    9. Mutlaka deneyin! Karpuzlu serinleten..
    10. Lisa ve Efes kaçakçıların korkulu..
    11. PKK'ya büyük darbe! Tek tek..
    12. Ömer Halisdemir'i nasıl reklam..
    13. Trump'tan tehdit gibi Kuzey Kore çıkışı!
    14. 'Buranın haracını biz yeriz, buralar..
    15. Galatasaray beni istedi tercih etmedim
    16. Ribery Galatasaraylıları heyecanlandırdı
    17. Türk Akımı'nda flaş gelişme! İmzalar..
    18. Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik..
    19. Talisca sessizliğini bozdu! Beşiktaş'a..
    20. Akvaryumda ziyafet çekti
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    15 gün kalmıştı! AK Parti’den flaş OHAL çıkışı…
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    Ülke karıştı! Türkler sokağa çıkamıyor
    Ülke karıştı! Türkler sokağa çıkamıyor