İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan tahtının yeni varisi Selman'ı telefonla arayarak tebrik etti.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:57
Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan tahtının yeni varisi Muhammed bin Selman ile telefonla görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığı duyuruldu.

Trump'ın görüşmede, Muhammed bin Selman'ı yeni pozisyonundan dolayı tebrik ettiği ve yakın bir iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğini belirttiği bildirildi.

Açıklamada, "İki lider, teröristler ve aşırılıkçılara verilen tüm desteğin kesilmesi ve Katar ile halen devam eden anlaşmazlığın çözümü konularında görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barışa ulaşılması için atılabilecek adımların konuşulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    1. Yüzbinler Mescid-i Aksa'da buluştu!
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile..
    3. Erdoğan, Suud kralı ile görüştü
    4. Türk askerleri Katar için yola çıktı
    5. Türk askeri Katar'a gidiyor
    6. Suudi Arabistan o bölgeye asker yığıyor
    7. Türkiye Suriye'de iki grubu..
    8. Suriye’de doğu cephesinin düğümü: Deyr..
    9. Esed askerleri Esir alındı...
    10. Türk tankları bugün o noktada..
    11. Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik..
    12. PKK'ya EYP'li saldırı
    13. Alçak PKK kaçırdığı Necmettin Yılmaz..
    14. Serveti gittikçe erimeye başladı...
    15. Sırrı hala çözülemedi.. Son olarak..
    16. Ele geçirilen Ermeni casustan çarpıcı..
    17. Gül: Hükümetimiz olarak…
    18. Türkiye'nin hedefindeki kent: Tel Rıfat
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. O Ülkede Teravih namazı rekoru
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    O şarkıcı Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne katıldı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    Sistemdeki açığı buldu! Kısa dönem askerlik yaptı
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!
    ABD’de uçaklar kalkamıyor!