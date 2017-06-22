Trump'tan Suudi Arabistan'a tebrik telefonu!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan tahtının yeni varisi Muhammed bin Selman ile telefonla görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığı duyuruldu.

Trump'ın görüşmede, Muhammed bin Selman'ı yeni pozisyonundan dolayı tebrik ettiği ve yakın bir iş birliği halinde çalışmaya devam edeceğini belirttiği bildirildi.

Açıklamada, "İki lider, teröristler ve aşırılıkçılara verilen tüm desteğin kesilmesi ve Katar ile halen devam eden anlaşmazlığın çözümü konularında görüş alışverişinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında ayrıca, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barışa ulaşılması için atılabilecek adımların konuşulduğu belirtildi.