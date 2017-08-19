Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
ABD Başkanı Trumpın Suudi Arabistan ziyaretinde Katara darbe girişimi dışında dikte ettiği başka konular da ortaya çıktı: Türkiyeyi Suriye denkleminden çıkarıp Astananın intikamını almak ve muhalif karar yönetim merkezinin İstanbul yerine Riyad olmasını sağlamak.19 Ağustos 2017 Cumartesi 00:10
ABD Başkanı Donald Trumpın küre ve kılıç danslı fotoğraflarıyla hafızalara kazınan Suudi Arabistan ziyaretinin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Riyaddaki masada, Türkiyenin Suriye denkleminden tamamen çıkarılması gerektiği konuşuldu. ABD heyeti, Suriyeli muhaliflerle Türkiyenin tüm ilişkileri kesilmeli. Bu konuda insiyatif yeniden şekillenmeli şeklinde talimat dikte etti. Merkezi İstanbulda bulunan Suriye Muhalif Devrimciler Güçler Koalisyonu (SMDK) ile Gaziantepte faaliyet yürüten Suriye Geçici Hükümetinin Türkiye dışına çıkarılması da aynı görüşmelerde konuşulan konular arasında yeraldı. Yeni karar ve yönetim merkezinin Riyad olmasının kararlaştırıldığı toplantıda, silah ve lojistik destek konusunda Ürdün ve Mısırın daha etkin kullanımı da karara bağlandı. Trump yönetimi Suudi Arabistanın yeni süreçte lider rolü üstlenmesini isterken Suudi yetkililer ise ABDden İranın Tahran-Bağdat-Şam-Beyrut Şii koridorunun engellenmesi konusunda desteğini istedi. Riyad yönetimi ayrıca İranın Yemen ve Bahreyn konusunda devam eden yayılmacı tutumu karşısında ABDden daha etkin destek istedi.
İLK HAMLE SMDKYA
Suriyede 7. yılına giren savaşın sona erdirilmesi adına insiyatifi büyük oranda Rusya-İran ve Türkiyeye kaptıran ABDnin Suriye sahasına yönelik ilk hamlesi, muhaliflerin çatı organizasyonu olan SMDK üzerinden gerçekleşti. Suud yönetimine yakın isimlerden eski SMDK Başkanı Ahmet Carba, üyelere dönük ABD güdümlü yeni bir yapının ikame edilmesi için ikna dönemi başlattı. Carbanın dile getirdiği taleplerin başında ise Suriye PKKsı PYDnin SMDK içerisinde temsil edilmesi gerektiği yönünde oldu. Ayrıca halen Şam merkezli faaliyetlerini sürdüren Heyet-i Tensik grubunun da SMDKya dahil edilmesi, Suud yönetiminin Ahmet Carba aracılığıyla ilettiği talepler arasında yer buldu.
100 MİLYONLUK RÜŞVET
Donald Trumpın 20 Mayısta gerçekleşen Riyad ziyareti sonrası alınan kararlar Suudi Arabistan Dış İşleri Bakanı Adil el-Cubeyir tarafından uygulanmaya başladı. Bu konuda iki ismi görevlendiren Cubeyir, muhaliflerin ikna edilmesi ve Suriye muhalefetinin yeniden yapılandırılması için 100 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Riyadda alınan kararlar sonrası harekete geçen Suud merkezli yapı, Suriye savaşı süresince en büyük destek veren ülke konumundaki Katarlı işadamları ve yardım kuruluşlarını da bölgeden çekilmeleri konusunda tehdit etmeye başladı. Terör destekçiliği suçlaması yöneltilen kişi ve kuruluşlardan, bölgedeki tüm çalışmalarını durdurmaları istendi.
TEK MERKEZİ ŞART KOŞTULAR
Suudilerce tehdide maruz kalan kuruluşlar arasında Katar Kızılayı, Katar el Hayriyye Rafif, Raf, Hayd el Katariyye, Iyd ve Raf gibi kurumlar var. Katar Kızılayı ve Katar el Hayriyye Suriye konusunda faaliyetlerine devam edeceğini duyururken Rafif, Hayd el Katariyye, Iyd ve Raf insani yardım kuruluşları faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Katarın sahadan çekilmesini isteyen ABD-Suud ittifakı, bundan böyle tüm yardım faaliyetlerinin Suudi Arabistan tarafından kurulan Melik Salman Yardım Merkezinden yapılmasını şart koşuyor. Öte yandan Katar tarafından fonlanan dernek ve vakıflar Suriyede eğitim, sağlık, mülteci kampları, yetim evleri, gıda başta olmak üzere birçok alanda hizmet vermekte. Star