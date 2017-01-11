Trump'tan şoke eden açıklama: İstihbarat sızdırdı

ABD'nin yeni başkanı Trump, ülkesinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Rusya'nın yardım ettiğine yönelik iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi. Trump, iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

Trump'tan şoke eden açıklama: İstihbarat sızdırdı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 20:03
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ilk basın toplantısını yaptı. Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Seçimlerde Rusya'nın yardım ettiği iddiaları tamamen yalan. Putin, Trump'ı seviyorsa ben bunu bir kazanım olarak görürüm.

Benim Rusya ile ilgili münasebetim yok, mesafeli duruyoruz. Rusya ile hiçbir anlaşmam, finansal bağım veya kredim yok.

Hacklenmeye karşı mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.

Vergilerimle sadece gazeteciler ilgileniyor. Vergilerimle ilgili bilgi almak isteyenler vergi dairelerine başvurabilir.

F-35 projesi programın çok gerisinde kaldı.

 
Etiketlertrumptrump basın toplantısıDonald Trumpabd
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