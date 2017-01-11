Trump’tan şok açıklama: DAEŞ’i, Obama oluşturdu…

Amerika’nın çiçeği burnunda Başkanı Donald Trump ilk basın toplantısını düzenledi. Trump toplantıda Obama yönetimini hedef aldı.
Terör örgütleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump “DAEŞ’i bu yönetim (Obama yönetimi) oluşturdu” dedi.
Amerika’nın çiçeği burnunda Başkanı Donald Trump ilk basın toplantısını düzenledi. Trump toplantıda Obama yönetimini hedef aldı.
Terör örgütleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump “DAEŞ’i bu yönetim (Obama yönetimi) oluşturdu” dedi.
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