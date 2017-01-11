Trump’tan şok açıklama: DAEŞ’i, Obama oluşturdu…

Donald Trump, ilk basın açıklamasını yaptı. Obama yönetimine yüklenen Trump DAEŞ’i onların ortaya çıkardığı iddiasında bulundu.

Trump’tan şok açıklama: DAEŞ’i, Obama oluşturdu…
Eklenme: 11 Ocak 2017, 20:29
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Amerika’nın çiçeği burnunda Başkanı Donald Trump ilk basın toplantısını düzenledi. Trump toplantıda Obama yönetimini hedef aldı.

Terör örgütleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump “DAEŞ’i bu yönetim (Obama yönetimi) oluşturdu” dedi.

 
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