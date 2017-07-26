Trump'tan sert çıkış: Onun hayranı değilim...

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile ortak basın toplantısı yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile ilgili "Onun hayranı değilim, yaptıklarını ödemeli." dedi.

"Bu ülkeye ve insanlığa yaptığı şey korkunç." diyen Trump, Esed'in Suriye'de işlenen "korkunç" suçlardan kurtulamayacağını söyledi.

Suriye ve Irak politikaları nedeniyle Obama'yı sert bir şekilde eleştiren Trump, son 4-5 ay içinde, son 8 yılda yapılan mücadeleden daha başarılı bir ilerleme kaydedildiğini iddia etti.