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Trump'tan sert çıkış: Onun hayranı değilim...

Birbirlerinden farkı olmayan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye lideri Esed hakkında sert açıklamalarda bulundu. Esed'in zulmünü bahane ederek Suriye'ye giren ABD, sivil katliamlarına devam ederken 'Esed'in hesap vereceğini dillendirmesi kendi çıkarları uğruna yaptığı katliamları örtme çabasında.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:33
Trump'tan sert çıkış: Onun hayranı değilim...

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile ortak basın toplantısı yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile ilgili "Onun hayranı değilim, yaptıklarını ödemeli." dedi.

"Bu ülkeye ve insanlığa yaptığı şey korkunç." diyen Trump, Esed'in Suriye'de işlenen "korkunç" suçlardan kurtulamayacağını söyledi.

Suriye ve Irak politikaları nedeniyle Obama'yı sert bir şekilde eleştiren Trump, son 4-5 ay içinde, son 8 yılda yapılan mücadeleden daha başarılı bir ilerleme kaydedildiğini iddia etti.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:33
  1. Lübnan Başbakanı Saad Hariri
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed
  4. ABD
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