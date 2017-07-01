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Trump'tan Kuzey Kore'ye savaş sinyali!

ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi" dedi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:19
Trump'tan Kuzey Kore'ye savaş sinyali!

Trump, ilk kez Beyaz Saray'da ağırladığı Güney Kore Devlet Başkanı  Moon Jae-in ile Oval Ofis'teki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı  düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin sarsılmaz ve köklü olduğunu vurgulayan Trump, Kuzey Koretehdidine karşı ABD'nin her zaman Güney Kore ile yan yana  olacağını belirtti.

"SABIR DÖNEMİ SONA ERDİ"

Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi. Kuzey Kore olarak bilinen  kötülüğe karşı müttefiklerimizi ve kendi vatandaşlarımızı korumak için  diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirler noktasında Güney Kore ve Japonya ile  yakın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KUZEY KORE'YE KARARLI BİR KARŞILIK..."

Trump, "Kuzey Kore'nin vahşi ve pervasız rejiminin tehditiyle beraber yüzleşiyoruz. Bu rejimin nükleer ve balistik füze programları kararlı bir karşılık gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moon ile Kuzey Kore'ye karşı alınabilecek tüm tedbirleri konuştuklarını dile getiren Trump, ayrıca iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını da yeniden müzakere ettiklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında 17 Nisan'da  Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ)  ziyaret etmiş ve Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri  bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek, "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." şeklinde konuşmuştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 08:19
  1. abd
  2. Kuzey Kore
  3. donald trump
  • MuhsinMuhsin8 dk önce
    ANCAK HAVLARSIN BİR ... YAPAMAZSIN KUZEY KOREYE. KUZEY KORENİN BAŞINDAKİ DE ADAM DEĞİL. OYLE DİKTATÖR MÜ OLUR. YOLLA FÜZELERİNİ VUR ŞU ABDYİ BAŞLASIN SAVAŞ .EN AZ YÜZ TANE HABER YAPTINIZ BİR TANE SAVAŞ GÖREMEDİK KUZEY KOREYLE ABD ARASINDA!
  • AviniAvini15 dk önce
    Abdninişi gücü kıbar gözükmek/ nice devletlerin kanlarına girmiştir / Allah abdenin çöküşünü hazır eylesin âmin
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