Trump'tan şaşırtan açıklama! Kim Jong'a övgü yağdırdı
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Guam'a saldırı planını askıya almasıyla ilgili bir açıklama yaparak, "Kim Jong-un akıllıca ve iyi düşünülmüş bir karar verdi. Alternatifi facia ve kabul edilemez olabilirdi" dedi.16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:31
Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin aldığı kararı överek, "Kim Jong-un akıllıca ve iyi düşünülmüş bir karar verdi. Alternatifi facia ve kabul edilemez olabilirdi" dedi.