Trump'tan sadece seçmenleri memnun

Beyaz Saray'daki ilk yılını tamamlayan Trump'ın iç ve dış politika karnesi tartışılmaya devam ederken, Trump'a en yoğun desteği veren Güney eyaletlerine giden AA muhabiri, Beyaz Amerikalıların nabzını tuttu.

Teksas'ın Dallas kentinden başlayarak Georgia'nın Atlanta kentine kadar birçok kentte özellikle Cumhuriyetçi seçmenlere mikrofon uzatan AA muhabiri, insanların nelerden memnun olup hangi konularda seslerini yükselttiğini derledi.

Güneyde destek sürüyor

Kendisine söz verilen Beyaz Amerikalı ve muhafazakar Hıristiyan seçmenlerin önemli bir bölümü, ABD Başkanı'nın "ana akım liberal medya" ile olan kavgasında Trump'ın safında yer aldıklarını vurguladı.

Trump'ın "yalan haber" sözleriyle tepki gösterdiği medyanın "dürüst olmadığını" iddia eden muhafazakarlar, bu medya kuruluşlarının Trump'ın performansını kötü göstermek için de çaba gösterdiklerini savundu.

Alabamalı bir kitapçı ile Metodist Kilisesinde görev yapan bir kişi, Trump'ın özellikle Twitter kullanımıyla ilgili bazı endişelerini dile getirirken, George Hopsson adlı Alabamalı ise "Bazen ağzını fazla kullanıyor ama yine de onu seviyorum. Kendisi zengin bir adam ve seçimlere katılmak zorunda değildi. Ama katıldı. Şu ana kadar kendisinden memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Dışarıdan gelerek seçimi kazanmasına övgü

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti dışından gelerek seçimleri kazanmasından hoşnut olduklarını kaydeden birçok kişi de böyle bir kişiye en azından bir dönem şans verilmesi gerektiğini savunuyor.

Tennessee eyaletinden Dennis Schulze, Trump'ın kamuoyunda görünenden daha fazla desteğe sahip olduğuna inandığını söylerken, onun özellikle "verdiği sözleri yerine getirmek için çaba göstermesini" takdir ettiğini belirtti.

Aynı bölgede yaşayan bir başka Cumhuriyetçi seçmen ise "Trump'ın vergi reformu konusundaki çabasına Cumhuriyetçilerin çoğunluğundaki Kongrenin daha fazla destek olmasını beklediğini" ifade etti.

Beklentiler sürüyor

Trump'ın sağlık reformu, daha fazla istihdam, Meksika sınırına duvar gibi vaatlerini de yerine getirmesini beklediklerini söyleyen kişiler, tartışmalı konularda Trump'ın yanında yer aldıklarını ortaya koymuş oldular.

Kimliklerini paylaşmak istemeyen Trump'a oy vermiş birçok kişi, daha iyi bir sağlık sigorta sistemi beklentisini vurguladı ve Trump'tan bu yöndeki beklentilerinin halen güçlü bir şekilde sürdüğü değerlendirmesinde bulundu.

Anketlerde dibi gördü

Öte yandan ABD'nin 45. Başkanı Trump, ulusal bazda yapılan anketlerde ciddi bir güven kaybı yaşarken, son anketlerde kendisinin performansını onaylayanların oranı yüzde 37'ye kadar düştü. İlk kez bu kadar düşük bir beğeni seviyesine inen Trump'ın ekonomiyle ilgili adımları takdir toplarken, geri kalan hemen her alanda eleştiri aldı.

Siyasi analizler yayımlayan "Real Clear Politics" adlı internet sitesinde yer alan güncel anketlerin ortalamasına göre, Trump'ın performansını beğenenlerin oranı yüzde 37'lere kadar düşerken, beğenmeyenlerin oranı yüzde 55'ler düzeyinde gerçekleşti.

Gallup'un uluslararası anketi

Benzer şekilde Gallup'un dün yayımladığı güncel bir ankete göre, dünya genelindeki 134 ülke arasında yapılan araştırmada "ABD liderliğinin" gördüğü kabul oranı tarihin en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 30 oldu.

Önceki Başkan Barack Obama'nın son yılında 2016'da yüzde 48 düzeyinde bulunan "ABD politikalarını onaylama" oranının yüzde 30'a kadar düşmesi, Trump'ın dış politika adımlarına bağlandı.

Benzer şekilde "ABD politikalarını beğenmeyenlerin" oranı da tarihin en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 43 olarak gerçekleşti.

Firmanın 2007 yılından bu yana dünya genelinde yürüttüğü anketlerin hiçbir döneminde "ABD liderliğinin" bu denli sorgulanmadığına dikkat çeken Gallup yetkilileri, Kanada, Norveç, Belçika ve Portekiz gibi ABD'nin geleneksel müttefikleri arasındaki güven oranının dahi yüzde 40 civarında gerilediğine işaret etti.

Aynı araştırmada İsrail'deki "Amerikan politikalarını beğenme" oranının ise yüzde 14 arttığı ortaya çıktı.

Henüz ilk yılını tamamlayan ABD Başkanı Trump, ülke içinde kendine oy veren kesimlerin önemli bir bölümünden halen destek görürken, hem ABD genelinde hem de uluslararası arenada giderek "daha fazla sorgulanan bir ABD Başkanı" olmaya başladı.