Trump’tan 'Rusya' tepkisi: Aptal insanlar!

Trump, Rusya ile yakınlaşmasını eleştirenlere sert cevap verdi.

Trump’tan 'Rusya' tepkisi: Aptal insanlar!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 12:49
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ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump, kendi hesabından paylaştığı tweet’lerde Rusya ile iyi ilişkilere sahip olunmasına karşı çıkanları ‘aptal’ ve ‘ahmak’ olarak niteledi.

Trump, Twiitter’daki açıklamasında, “Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak iyi bir şey, kötü bir şey değil. Sadece “aptal” insanlar ya da ahmaklar bunu kötü olduğunu düşünür.” sözlerini kullandı.

Trump ayrıca, "Dünya'nın bazı sorunlarını çözmek için Rusya ile ortak çalışmalar yürüteceğini" de duyurdu.

Trump’ın açıklamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'ın seçimleri kazanmasına yardımcı olduğuna ilişkin ABD istihbaratının sunduğu bir istihbarat raporunun ardından geldi.

Trump istihbarat servislerinin iddialarını reddediyor. Trump, ABD istihbaratının verdiği bilgilere güvenmediğini duyurmasından dolayı ülke içinde eleştiriliyor.

Trump, seçim kampanyası boyunca Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini tekrar etmişti.

 
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