Trump'tan 'Reina' yorumu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kaçak göçmenlerin ABD'ye girmesini engellemek için Meksika sınırına ördürmeyi planladığı duvar ile Reina saldırısını bağdaştırdı.



"Güçlü sınırlara sahip olacağız. Böylece insanlar, ülkemize gelirken, sadece yasal yollarla girebilecekler. Bizim istediğimiz gibi" diyen Trump daha sonra da yılbaşı gecesi İstanbul'da yaşanan terör saldırısına değindi.



Trump, "Duvarlardan konuşmuşken, bilmiyorum Türkiye'de olanları duyanınız var mı? Bu gece Türkiye'de büyük bir felaket yaşandı. Çok, çok, çok fazla insan öldü. Orada büyük bir şeyler oluyor. Bu, bir korku gösterisi" dedi