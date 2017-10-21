Trump'tan Rakka açıklaması: Müttefiklerimiz...
ABD Başkanı Trump, 'SDG ve Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşan müttefiklerimiz, Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı' dedi.21 Ekim 2017 Cumartesi 21:04
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti.
Trump, yazılı açıklamasında, Rakka'nın DAEŞ'ten temizlendiğini bildirdi.
SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD'ye de atıfta bulunduğu açıklamasında Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DAEŞ'in karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (DAEŞ) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri DAEŞ'ten temizledi." ifadesine yer verdi.
"MÜLTECİLERİN EVE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"
Rakka'nın geri alınmasının DAEŞ'e karşı mücadelede "kritik bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti:
"Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri destekleyerek mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız."
Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına DAEŞ'i "bitireceğini" vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti.
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Ertuğrul 14 sa önce Kendin yaz kendin oyna. Sizede özgürlük getirecekler ama hiç bir zaman o topraklar huzuru göremeyeceksiniz. Osmanlı fermanı1 gün önce Yau Bukuzey Kore işine oldu vuru Rum kırarımhepsi fiyaskoturp mu lahanamıalamadıkgavür hercai1 gün önce Vay ipine yay serdigim vay, teroristler de muttefikleri saniyorlar! Teksas da 63 kisiye katleden de muttefikiniz sizin! Biliyoruz! Allahın bir kulu1 gün önce En sonunda baklayı ağzından çıkardı. Bunların müttefiki biz değiliz, zaten hiç te olmadık. Bizbunların yolundan gittiğimizçıkarlarnı yaptığımız için sadece oyuncağı olduk. selami1 gün önce UlamnTRUMP ulan kalleş ABD utanmadan mültecileri evlerine dönmelerini sağlıcaz diyorsun Ulan orada ev mi kaldı barkmı kaldı Mehmet1 gün önce Bu adamlar tam teçhizat silahlarıyla ülkemizin yollarından geçip Suriye'ye girdiklerinde 'kardeşlerimiz' diyordunuz. Şimdi Trump 'müttefiklerimiz' deyince kızıyorsunuz. abdo1 gün önce hepsi bunların teröristi yalancı abd. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir. ooo1 gün önce ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn. abdo1 gün önce turup yalancıyı .... değilmi şerefsiz alçak. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir. Muslim1 gün önce Sen kılınç dansıyla ortalığı karıştırmaya devam et.Asya ve Avrasya birleşerek büyüyor.Düşman ettiklerin barışıyor.Yakında müttefiklerinle çelik çomak oynarsın.