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Trump'tan Rakka açıklaması: Müttefiklerimiz...

ABD Başkanı Trump, 'SDG ve Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşan müttefiklerimiz, Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı' dedi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 21:04
Trump'tan Rakka açıklaması: Müttefiklerimiz...

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DAEŞ'e karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti.

Trump, yazılı açıklamasında, Rakka'nın DAEŞ'ten temizlendiğini bildirdi.

SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD'ye de atıfta bulunduğu açıklamasında Trump, "SDG (PKK/PYD) ve Suriye'de DAEŞ'in karşı savaşan müttefiklerimiz, terör grubunun (DAEŞ) başkenti olarak ilan ettiği Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldı. Ortak çalışma sonucunda güçlerimiz bütün şehri DAEŞ'ten temizledi." ifadesine yer verdi.

"MÜLTECİLERİN EVE DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Rakka'nın geri alınmasının DAEŞ'e karşı mücadelede "kritik bir dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti:

"Yakında yeni bir evreye geçerek Suriye'deki tansiyonu düşürmek için yerel güçleri destekleyeceğiz ve kalıcı barışın sağlanması için şartları genişleterek terör güçlerinin geri dönerek ortak güvenliği tehdit etmesine son vereceğiz. Şiddetin son bulması için müttefiklerimizle diplomatik süreçleri destekleyerek mültecilerin evlerine geri dönmesini sağlayacağız ve Suriye halkının dehşetine son verecek siyasi geçiş sürecini sağlayacağız."

Trump, Başkanlık seçim kampanyalarında ABD halkına DAEŞ'i "bitireceğini" vadettiğini hatırlatarak göreve geldikten sonra ilk yaptığı işin bu örgütle mücadele etmek olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 21:04
  1. terör örgütü PKK/PYD
  2. Rakka
  3. DAEŞ
  4. Trump
  5. ABD
  • Ertuğrul Ertuğrul 14 sa önce
    Kendin yaz kendin oyna. Sizede özgürlük getirecekler ama hiç bir zaman o topraklar huzuru göremeyeceksiniz.
  • Osmanlı fermanıOsmanlı fermanı1 gün önce
    Yau Bukuzey Kore işine oldu vuru Rum kırarımhepsi fiyaskoturp mu lahanamıalamadıkgavür
  • hercaihercai1 gün önce
    Vay ipine yay serdigim vay, teroristler de muttefikleri saniyorlar! Teksas da 63 kisiye katleden de muttefikiniz sizin! Biliyoruz!
  • Allahın bir kuluAllahın bir kulu1 gün önce
    En sonunda baklayı ağzından çıkardı. Bunların müttefiki biz değiliz, zaten hiç te olmadık. Bizbunların yolundan gittiğimizçıkarlarnı yaptığımız için sadece oyuncağı olduk.
  • selamiselami1 gün önce
    UlamnTRUMP ulan kalleş ABD utanmadan mültecileri evlerine dönmelerini sağlıcaz diyorsun Ulan orada ev mi kaldı barkmı kaldı
  • MehmetMehmet1 gün önce
    Bu adamlar tam teçhizat silahlarıyla ülkemizin yollarından geçip Suriye'ye girdiklerinde 'kardeşlerimiz' diyordunuz. Şimdi Trump 'müttefiklerimiz' deyince kızıyorsunuz.
  • abdoabdo1 gün önce
    hepsi bunların teröristi yalancı abd. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • oooooo1 gün önce
    ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn.
  • abdoabdo1 gün önce
    turup yalancıyı .... değilmi şerefsiz alçak. dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
  • MuslimMuslim1 gün önce
    Sen kılınç dansıyla ortalığı karıştırmaya devam et.Asya ve Avrasya birleşerek büyüyor.Düşman ettiklerin barışıyor.Yakında müttefiklerinle çelik çomak oynarsın.
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