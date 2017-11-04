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Trump'tan Pearl Harbor'ı ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu öncesinde seyahatinin ilk durağı Hawaii'de Pearl Harbor'a ziyarette bulundu

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:03
Trump'tan Pearl Harbor'ı ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu öncesinde seyahatinin ilk durağı Hawaii'de Pearl Harbor'a ziyarette bulundu.

Trump, 7 Aralık 1941'de Japon savaş uçaklarının baskın düzenlediği Hawaii'nin Oahu Adası'ndaki Pearl Harbor'ı ziyaret ederek, saldırıda hayatını kaybeden askerler anısına USS Arizona Anıtı'na çelenk bıraktı.

Eşi Melania Trump ile savaş gemisinin battığı sulara beyaz çiçekler atan Trump, anıtta basın mensuplarına açıklama yapmadı.

Trump, ABD Pasifik Komutanlığından üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

Toplantıda, Pasifik'teki ABD topraklarına yönelik artan Kuzey Kore tehdidinin ele alındığı tahmin ediliyor.

Japonya'nın 75 yıl önce Aralık 1941'de Pearl Harbor'a yaptığı saldırıda ABD'nin yaklaşık 2 bin 400 askeri ölmüştü. ABD, Japonya'nın Pearl Harbor saldırısının ardından savaşa girmişti. ABD'nin, Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarının etkileriyle büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Japonya, bombaların atılmasından birkaç gün sonra İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul etmişti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:03
  1. ABD
  2. Japonya'
  3. Donald Trump
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