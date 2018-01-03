Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'tan Pakistan'ın ardından Filistin'e tehdit!

ABD Başkanı Trump gece saatlerinde Twitter’dan Pakistan'ın ardından Filistin'i tehdit etti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 02:18
Trump'tan Pakistan'ın ardından Filistin'e tehdit!

Trump, “Boşuna milyarlarca dolar verdiğimiz tek ülke Pakistan değil, çok sayıda başka başka ülke var. Örnek olarak, Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz. İsrail’le çok gecikmiş barış anlaşmasını bile istemiyorlar” dedi.

Trump, tweet’lerinde, “Bu gelecek büyük ödemeleri onlara neden yapmalıyız ki?” ifadesini de kullandı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 02:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı
    1. Cezaevlerinde tulum isyanı hazırlığı
    2. Türkiye 2017’de şaha kalktı
    3. Akit ailesinden çifte ziyaret
    4. İsrail'e beklenmedik şok! Silah..
    5. Beyaz Saray sözcüsünden İran açıklaması
    6. Trump'tan Pakistan'ın ardından..
    7. ABD'ye ortalığı karıştıracak İran..
    8. Peru'da korkunç facia! Yolcu otobüsü..
    9. Terör devleti İsrail'den tehdit: 3 ay..
    10. İBB'den 6 metro ihalesiyle ilgili..
    11. Pakistan'dan ABD'ye sert tepki: Büyük..
    12. CHP'den İranlı 'Gezi'ciler için..
    13. Kerkük'te alçak saldırı! Türkmen..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz..
    15. Almanlar çarpıttı! Çavuşoğlu'nda flaş..
    16. Protestoları fırsat bildi! ABD'den..
    17. Diyanet'ten alçak karalamaya cevap geldi
    18. Nükleer silahların yasaklanmasını..
    19. İran'daki vandallara bir destek de..
    20. İran'daki karışıklık o ilimizi..
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    Meclis'i bekleyen büyük tehlike: Oy çokluğuyla...
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan yandı!
    'Alamancı'lara kötü haber, bunu yapan yandı!
    İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...
    İstanbul'daki dev proje iptal edildi! Tam 1.6 milyar...