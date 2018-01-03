Trump'tan Pakistan'ın ardından Filistin'e tehdit!
ABD Başkanı Trump gece saatlerinde Twitter’dan Pakistan'ın ardından Filistin'i tehdit etti.03 Ocak 2018 Çarşamba 02:18
Trump, “Boşuna milyarlarca dolar verdiğimiz tek ülke Pakistan değil, çok sayıda başka başka ülke var. Örnek olarak, Filistinlilere yüz milyonlarca dolar veriyoruz ve takdir ya da saygı görmüyoruz. İsrail’le çok gecikmiş barış anlaşmasını bile istemiyorlar” dedi.
Trump, tweet’lerinde, “Bu gelecek büyük ödemeleri onlara neden yapmalıyız ki?” ifadesini de kullandı.