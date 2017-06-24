Trump'tan özür diledi...

Johnny Depp, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yaptığı 'suikast' şakasının ardından özür diledi.



Dün yaptığı açıklamada Trump'ı ima ederek "En son ne zaman bir oyuncu tarafından bir devlet başkanına suikast düzenlenmişti?" diye sor soran Johnny Depp, açıklamasından dolayı özür diledi.

Depp, özür açıklamasında "Dün gece Başkan Trump'la ilgili yaptığım zevksiz şakadan dolayı özür dilerim" diye konuşurken, "İstediğim gibi olmadı, ben kötü bir şey söylemek istememiştim. Yalnızca eğlendirmeye çalışıyordum, kimseyi incitmek istemedim" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Amerikalı oyuncu Johnny Depp, grubuyla sahne aldığı İngiltere’nin Glastonbury Festivali’nde ABD Başkanı Donald Trump’a ‘suikast şakası’yla gündeme oturdu. “Trump’ı buraya getirebilir miyiz?” diye seslenen Depp, seyircilerden gelen tezahüratların ardından, “Bu dediğim haberlere düşecek. Olsun. En son ne zaman bir oyuncu bir devlet başkanına suikast düzenlemişti?” dedi. Depp’in şakası sevinç nidaları ve kahkahalarla karşılandı.



1865’te Abraham Lincoln’u öldüren oyuncu John Wilkes Booth’a gönderme yapan Depp, şöyle söyledi: “Epey oluyor, belki de zamanı geldi.” ABC News’e göre ABD Gizli Servisi, Depp’in bu konuşmasından haberdar olduğunu ve sözleri incelemeye aldığını bildirdi.