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Trump'tan özeleştiri: Geçmişteki aptal liderlerimiz...

ABD Başkanı Donald Trump Çin'i Kuzey Kore konusunda eleştirerek "Geçmişteki aptal liderlerimiz Çin le yıllık yüzlerce milyar dolarlık ticaretlerini yapmalarına müsaade ettiler ancak onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar." ifadelerini kullandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:08
Trump'tan özeleştiri: Geçmişteki aptal liderlerimiz...

Twitter hesabı üzerinden Çin'i eleştiren Trump, şu paylaşımda bulundu: "Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz yıllık yüzlerce milyar dolarlık ticaretlerini yapmalarına müsaade ettiler ancak onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımı Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesinden sonra geldi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:08
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