Trump'tan Obama'ya son uyarı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, mevcut Başkan Barack Obama tarafından atanmış tüm büyükelçilerin görevine 20 Ocak'ta son vermeye hazırlandığı ve bu süreyi uzatmayacağı iddia edildi.
Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve ABD'li diplomatlara dayandırılan habere göre, Trump'ın geçiş ekibinin 23 Aralık 2016'da Dışişleri Bakanlığı yetkililerine gönderdiği yazıda, Obama döneminde atanan "istisnasız tüm büyükelçilerin 20 Ocak'ta görevlerinin son bulacağı" bilgisi yer aldı.
Haberde, söz konusu talimatın sadece Obama döneminde atanan büyükelçileri kapsadığı, bakanlık bünyesindeki kariyer diplomatlarını içine almadığı kaydedildi.
Bu tür bir talimatın daha önce benzerinin olmadığı, önceki başkanlık değişim süreçlerinde büyükelçilerin görev dönüşümlerinin ihtiyaca ve planlamaya göre zamana yayılarak yapıldığı vurgulandı.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, mevcut Başkan Barack Obama tarafından atanmış tüm büyükelçilerin görevine 20 Ocak'ta son vermeye hazırlandığı ve bu süreyi uzatmayacağı iddia edildi.