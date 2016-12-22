Trump'tan nükleer gözdağı

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ABD'nin 45. başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump, ABD'nin nükleer kapasitesini artırması gerektiğini açıkladı.

Başkanlığa aktif olarak başlamasına bir aydan daha az zaman kalan Donald Trump, ara dönemdeki sansasyonel açıklamalarına devam ediyor.

Trump, Twitter hesabından bu kez de nükleer meselesine el attı. ABD'nin nükleer kapasitesini genişletme çağrısı yapan Trump, "Nükleer konusunda dünya akıllı davranana kadar ABD'nin nükleer kapasitesini genişletmeli" diye yazdı.