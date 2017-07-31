Trump'tan Kuzey Kore açıklaması!

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, geçen hafta Kuzey Kore'nin bir balistik füze denemesi daha yaptığını açıklamıştı. Kuzey Kore'nin başarılı denemesinin ardından başta ABD olmak üzere birçok ülkeden sert tepki gelmişti.

ASKERİ MÜDAHALE BİLE MASAYA YATIRILMIŞTI

Hatta ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Lee Sun Jin ile telefon görüşmesi yapmış bu ülkeye askeri seçenekleri masaya yatırmışlardı.

KİM'DEN ABD'YE TEHDİT GİBİ MESAJ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, bu füze denemesinin ABD'ye "ciddi bir uyarı" olduğunu belirtmiş, "ABD menzillerinin bir adım ötelerinde olduğunu" söylemişti.

TRUMP'TAN TEK CÜMLELİK AÇIKLAMA

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump konu ile alakalı kabine toplantısında tek cümlelik bir açıklama yaptı. Trump toplantıda şu ifadeyi kullandı: "Kuzey Kore konusu ile yakından ilgileneceğiz."