Trump'tan Kim'e tepki: Olmayacak!

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin ABD'ye kadar ulaşabilecek uzun menzilli nükleer füze yapımına yakın olduğu iddialarını reddetti.



Uzun menzilli nükleer füze çalışmalarının son evresine girdiğini söyleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un açıklamalarına paylaştığı bir Twitter mesajında atıf yapan Trump, "Öyle bir şey olmayacak!" dedi.



Trump'ın kısa Twitter mesajında tam olarak Kuzey Kore'nin iddialarını mı yalanladığı, yoksa Pyongyang'ın nükleer programını engellemek için adım atacağını mı ima ettiği anlaşılmadı.



Kuzey Kore konusunda Çin'e de yüklenen Trump, "Çin tek taraflı bir ticaret sayesinde ABD'den devasa boyutlarda para ve servet alıyor. Ama kore konusunda yardım etmiyor. Çok güzel!" dedi.



Pazar günü Kuzey Kore devlet televizyonundan yayınlanan bir konuşmada Kuzey Kore lideri Kim, nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip uzun menzilli füzeleri denemeye yakın olduklarını söylemişti.



Kuzey Kore'yi 'Doğu'nun önemli bir askeri gücü' olarak tanımlayan Kim, "Artık ülkemize en güçlü düşman bile dokunamaz" demişti.



Kuzey Kore 2016 yılı içinde iki nükleer silah testi gerçekleştirdi ve ülkenin nükleer programında ciddi ilerleme kaydedilmiş olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.



Ancak ülke şu ana kadar nükleer başlık taşıyabilecek kapasitede uzun menzilli bir füze testi gerçekleştirmiş değil.