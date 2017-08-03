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Trump'tan itiraf gibi çıkış! Tüm zamanların en düşüğündeyiz

ABD Başkanı Trump son zamanlarda ger,len Rus ilişkileri için, 'Rusya ve ABD ilişkileri tüm zamanların en düşük seviyesinde' dedi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:36
Trump'tan itiraf gibi çıkış! Tüm zamanların en düşüğündeyiz

ABD Başkanı Donald TrumpRusya’ya karşı yeni yaptırımları onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD ilişkilerinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu belirterek bu durum için kongreyi suçladı. 

ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde ve çok tehlikeli bir düzeyde. Bize sağlık sigortası bile veremeyen Kongre'ye teşekkür edebilirsiniz!" dedi.

Trump, dün Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımların genişletilmesini öngören tasarıyı imzalamıştı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:36
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