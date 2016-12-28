Trump'tan İsrail'e 'güçlü ol' çağrısı

Trump, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından Twitter'da İsrail'e destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor.



Twitter aracılığıyla İsrail'e destek mesajı veren Trump, bu ülkeye, başkanlık görevini devralana kadar güçlü olması çağrısı yaptı.



Trump, "İsrail'e bu kadar aşağılayıcı ve saygısız davranılmasına müsade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostları vardı ama artık yok. Sonun başlangıcı korkunç İran anlaşması, şimdi de BM. Güçlü kal İsrail. 20 Ocak hızla yaklaşıyor." paylaşımında bulundu.

Netanyahu da teşekkür etti



İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın açıklamasına yine Twitter'dan yanıt verdi. Netanyahu, 'sıcak dostluğu' ve açık desteği nedeniyle Trump'a teşekkür etti.