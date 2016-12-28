Cloudflare

Trump'tan İsrail'e 'güçlü ol' çağrısı

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, 'aşağılayıcı ve saygısızca davranıldığını' öne sürdüğü İsrail'e, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralana kadar 'güçlü olması' çağrısında bulundu.

Trump'tan İsrail'e 'güçlü ol' çağrısı
Eklenme: 28 Aralık 2016, 23:25
Bu haber 1.575 kez okundu

Trump, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından Twitter'da İsrail'e destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor.

Twitter aracılığıyla İsrail'e destek mesajı veren Trump, bu ülkeye, başkanlık görevini devralana kadar güçlü olması çağrısı yaptı.

Trump, "İsrail'e bu kadar aşağılayıcı ve saygısız davranılmasına müsade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostları vardı ama artık yok. Sonun başlangıcı korkunç İran anlaşması, şimdi de BM. Güçlü kal İsrail. 20 Ocak hızla yaklaşıyor." paylaşımında bulundu.

Netanyahu da teşekkür etti

İsrail Başbakanı Netanyahu da Trump'ın açıklamasına yine Twitter'dan yanıt verdi. Netanyahu, 'sıcak dostluğu' ve açık desteği nedeniyle Trump'a teşekkür etti.

  1. Donald Trump, daha önce de BM Güvenlik Konseyindeki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullanmıştı. BM'yi de eleştiren Trump, "BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.
 
EtiketlerABDİranBMİsrailTwitterNetanyahuFilistin
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!Arap Birliği'nden 'ateşkes' hakkında tuhaf çağrı!

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkes mutabakatının ardından Arap Birliği…

Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!Rus Büyükelçiliği'ne ikinci saldırı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Şam Büyükelçiliğine havan…

Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!Suriye Rejiminden küstah ‘Türkiye’ açıklaması: Güvenmiyoruz!

Suriye’de varılan ateşkes ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Esed rejimi Dışişleri…

Beş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladıBeş yılı aşkın sürenin ardından… Saat 00:00’ı geçti ve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in;…

ABD'den flaş ateşkes açıklamasıABD'den flaş ateşkes açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkes sağlanmasını olumlu bir gelişme olarak…

O adalar geri verildiO adalar geri verildi

Mısır hükümeti Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a iadesine yeşil ışık…

Son dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldüSon dakika: DAEŞ’e büyük darbe… O isim öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerince…

Azerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdüAzerbaycan Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!

Kremlin, Rusya’nın ABD’nin açıkladığı yaptırımlara vereceği cevaba, Rusya Devlet Başkanı…