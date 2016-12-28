Trump'tan İsrail'e: Ben başa gelene kadar sabredin

Donald Trump, BMGK'nın aldığı kınama kararı, ayrıca 15 Ocak'ta Paris'te düzenlenecek barış konferansında Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözümün empoze edileceğine dair çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Trump, İsrail'e hitaben, 'Ben başkanlık ofisini devralıncaya kadar sabredin ve güçlü durun" ifadesini kullandı.

'İSRAİL'İN HOR GÖRÜLMESİNE İZİN VEREMEM'

Trump, ayrıca bu süreçte İsrail'in hor görülmesine ve aşağılanmasına izin veremeyeceğini de sözlerine ekledi. Trump, son olarak dün de "BM, insanların iyi vakit geçirdikleri bir kulübe dönüştü" diyerek konuyla ilgili eleştirisini yöneltmişti. Trump, daha önce de BMGK'daki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak" ifadesini kullanmıştı.