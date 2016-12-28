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Trump'tan İsrail'e: Ben başa gelene kadar sabredin

ABD'nin yeni başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Donald Trump, BMGK'nın Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim alanları nedeniyle aleyhinde kınama kararı aldığı İsrail'e hitaben, 'Ben başkan olana kadar sabredin ve güçlü durun" ifadelerini kullandı.

Trump'tan İsrail'e: Ben başa gelene kadar sabredin
Eklenme: 28 Aralık 2016, 18:27
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Donald Trump, BMGK'nın aldığı kınama kararı, ayrıca 15 Ocak'ta Paris'te düzenlenecek barış konferansında Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözümün empoze edileceğine dair çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Trump, İsrail'e hitaben, 'Ben başkanlık ofisini devralıncaya kadar sabredin ve güçlü durun" ifadesini kullandı.

'İSRAİL'İN HOR GÖRÜLMESİNE İZİN VEREMEM'

Trump, ayrıca bu süreçte İsrail'in hor görülmesine ve aşağılanmasına izin veremeyeceğini de sözlerine ekledi. Trump, son olarak dün de "BM, insanların iyi vakit geçirdikleri bir kulübe dönüştü" diyerek konuyla ilgili eleştirisini yöneltmişti. Trump, daha önce de BMGK'daki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak" ifadesini kullanmıştı.

 

 
EtiketlerDonald TrumpBMGKFilistin ve İsrail
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Rahmi gencal

Belli olmaz belki 20 sinden sonra taslar konusmaya baslar

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Beto

BM'den cekilecek galiba..!Farkli olacak..evet..ortadogu seni koltugundan edecek..ve ülkende de farkli isler olacak..sen de öbürleri gibi bir "ibretlik" misali olarak anilacaksin..geri zekali..!!!

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cemaleddin

O halde ikinci suriye olaylari israildemi olacak. Hakiki savas o zamanmi kopacak ne anlamaliyiz bu sözlerden.

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