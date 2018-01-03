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Trump'tan İran'a müdahale iması: Uygun zaman geldiğinde...

İran'daki olayları desteklediğini gizlemeyen ABD Başkanı Trump, dış müdahale imasında bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:32
Trump'tan İran'a müdahale iması: Uygun zaman geldiğinde...

İran'da göstericilere verdiği desteği günlerdir dile getiren ABD Başkanı Trump, bu sefer de desteğini farklı bir şekilde ima etti.

"BÜYÜK YARDIM GÖRECEKSİNİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamaları sürüyor. Trump, Twitter'dan yazdığı son mesajda, "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD'den büyük yardım göreceksiniz." dedi.

MÜDAHALE İMASI

​Trump mesajında, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'doğru zaman geldiğinde ulusa sesleneceği' yönündeki açıklamasında gönderme yapmış oldu, ancak bazı kesimler ise bu paylaşımı farklı yorumluyor.

ABD Başkanı'nın bu açıklaması, masum bir destek tweet'i olarak görülmezken, Trump'ın bu sözlerinin dışarıdan bir müdahaleyle hükümete ve rejime karşı bir eylem gerçekleştirilebileceği olarak değerlendirildi.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 17:32
  1. Donald Trump
  2. iran
  • Hasan canHasan can32 dk önce
    Tramp köpegì kudurmuş kefere inşaallah sonun yaklaşıyor gebereceksin inşaallah
  • Zeynel Abidin Zeynel Abidin 33 dk önce
    ANLAŞILAN BU YIL ABD İRAN SAVAŞIYAŞANACAK TABİ BUNA SUUDİ ARABİSTAN VE BAE DESTEK VERECEK İRAN'ADA RUSYA DESTEK VERECEK ÇİN DE MUHTEMELEN İRAN 'A DESTEK VERECEK
  • Adsız.Adsız.36 dk önce
    Uygun zaman gelince hesap vereceksin....Fitil fitil burnundan gelerek hesap vereceksin Sarı iblis....
  • LutfiLutfi38 dk önce
    Allah tuzagini kendi basina cevirsin. Sana da mudahele şart oldu. Son tehditlerini savur bakalim.
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