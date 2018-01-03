Trump'tan İran'a müdahale iması: Uygun zaman geldiğinde...

İran'da göstericilere verdiği desteği günlerdir dile getiren ABD Başkanı Trump, bu sefer de desteğini farklı bir şekilde ima etti.

"BÜYÜK YARDIM GÖRECEKSİNİZ"



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamaları sürüyor. Trump, Twitter'dan yazdığı son mesajda, "Yozlaşmış hükümetlerini geri almaya çalışan İran halkına saygı duyuyorum. Uygun zaman gelince ABD'den büyük yardım göreceksiniz." dedi.

MÜDAHALE İMASI



​Trump mesajında, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 'doğru zaman geldiğinde ulusa sesleneceği' yönündeki açıklamasında gönderme yapmış oldu, ancak bazı kesimler ise bu paylaşımı farklı yorumluyor.

ABD Başkanı'nın bu açıklaması, masum bir destek tweet'i olarak görülmezken, Trump'ın bu sözlerinin dışarıdan bir müdahaleyle hükümete ve rejime karşı bir eylem gerçekleştirilebileceği olarak değerlendirildi.