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Trump'tan göstermelik girişim

ABD Başkanı Donald Trump, Mescid-i Aksa krizinden sonra, sözde yeni bir barış sürecini başlatmak için Ortadoğu'ya heyet göndermeye hazırlanıyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:18
Trump'tan göstermelik girişim

Münübe Yılmaz
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in sebep olduğu Mescid-i Aksa krizinden sonra, sözde yeni bir barış sürecini başlatmak için Ortadoğu'ya yeni bir heyet göndermeye hazırlanıyor. Trump'ın Ortadoğu'ya göndereceği üç kişilik heyetin içerisinde, damadı ve danışmanı Jared Kushner, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Dina Powell ve İsrail Başmüzakerecisi Jason Greenblatt da olacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın, Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin ve İsrail'den temsilcilerin de katılması beklenen toplantıyı bölgede barışı sağlamak adına ikinci bir fırsat olarak gördüğü belirtilirken, "Sayın Trump, yaşanan Mescid-i Aksa krizinden sonra, gerginleşen ilişkilerin sakinleşeceğini ve barış görüşmelerinin daha istikrarlı bir şekilde devam edebileceğini düşünüyor" ifadesi kullanıldı. Yapılacak görüşmede ABD heyetinin, iki devlet arasında barışın sağlanması için gerekli adımlar ile barış sağlandıktan sonra yapılacak ekonomik anlaşmalar üzerinde duracağı bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nabil Abu Rudeineh ise, barışın sağlanması için yapılacak her türlü görüşmeye ve ABD'nin göndereceği heyet ile gerekli konuşmaları yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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