Trump'tan göçmenlik reform yasası! Hedef Green Card

Donald Trump, "Liyakat esaslı bir göçmenlik sistemi" olarak nitelediği tasarının son 50 yılda ABD göçmenlik sistemindeki en köklü reform olduğunu dile getirdi.

Trump, "RAISE yasası (Güçlü İstihdam İçin Amerikan Göçmenliğine Reform Yasası) yoksulluğu düşürecek, ücretleri artıracak ve vergi verenlerin milyarlarca dolarını tasarruf edecek. Bunu da ABD’nin başka ülkelerin vatandaşlarına ‘Green Card’ verme yöntemini değiştirerek yapacak." dedi.

Green Card sisteminin, yıllarca ABD’ye düşük kabiliyetli yabancıları getirip uzun süreli çalışma izni ve vatandaşlık hakkı sağladığını aktaran Trump, "RAISE yasası, yeni göçmenlerin ülkeye gelip birikim yapmalarını ve Amerikalı çalışanların işinden olmasını engelleyecek." diye konuştu.

Cotton ise tasarının, Amerikalı çalışanlara dikkate değer bir ücret zammı ve Amerika'nın ekonomik büyümesini dünyada daha rekabetçi bir noktaya taşımak gibi iki ana hedefinin olduğunu dile getirdi.

Ülkeye her gün bir milyon göçmenin alındığını hatırlatan Cotton kabul edilen göçmenlerin dil ve iş kabiliyeti üzerinden seçilmediğinin altını çizdi.

Hedefte Green Card var

Beyaz Saray’dan tasarı ile ilgili yayınlanan bir açıklamada, tasarının daimi çalışma vizesini kaldırarak kabiliyete dayalı bir sistem getirdiği kaydedildi.

Tasarının, ciddi sınırlamalar getirerek Green Card uygulamasını hedef aldığı biliniyor.

Tasarı, Kongre’den geçerse Avustralya ve Kanada’da olduğu gibi Green Card’a başvuran yabancı ülke vatandaşları bir puanlamaya tabi tutulacak.

İngilizce bilgisi, ve eğitim seviyesinin yanı sıra Green Card’a başvuranlar yüksek ücretli meslek gruplarına mensup olmaları, eski başarıları ve girişimcilik yetenekleri üzerinden puanlanacak.

Tasarıyla, göçmen sayısında ciddi bir düşüş hedeflenirken Amerikan vatandaşı olanların büyük çocuklarına veya kardeşlerine Green Card sponsoru olmalarının da yolu kapanacak.

Ancak Amerikan vatandaşları, yabancı ülke vatandaşları olan eşleri ve küçük çocuklarına Green Card sponsoru olmaya devam edebilecek.

Tasarıda ayrıca her yıl 50 bin kişinin faydalandığı Green Card lotosunun da kaldırılması teklif edilirken ülkeye kabul edilecek mülteci sayısının üst sınırı da 50 bin olarak belirlenmiş durumda.

Tasarıya özellikle Kongre’de demokratların büyük bir kısmının karşı çıkacağı tahmin ediliyor.