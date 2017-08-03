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Trump'tan göçmenlik reform yasası! Hedef Green Card

ABD Başkanı Donald Trump, yasal göçmenlik uygulamasına sınırlama getirecek bir yasa tasarısının hazırlandığını duyurdu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:45
Trump'tan göçmenlik reform yasası! Hedef Green Card

Donald Trump, "Liyakat esaslı bir göçmenlik sistemi" olarak nitelediği  tasarının son 50 yılda ABD göçmenlik sistemindeki en köklü reform olduğunu dile  getirdi.

Trump, "RAISE  yasası (Güçlü İstihdam İçin Amerikan Göçmenliğine Reform Yasası) yoksulluğu  düşürecek, ücretleri artıracak ve vergi verenlerin milyarlarca dolarını tasarruf  edecek. Bunu da ABD’nin başka ülkelerin vatandaşlarına ‘Green Card’ verme  yöntemini değiştirerek yapacak." dedi.

Green Card sisteminin, yıllarca ABD’ye düşük kabiliyetli yabancıları  getirip uzun süreli çalışma izni ve vatandaşlık hakkı sağladığını aktaran Trump,  "RAISE yasası, yeni göçmenlerin ülkeye gelip birikim yapmalarını ve Amerikalı  çalışanların işinden olmasını engelleyecek." diye konuştu.

Cotton ise tasarının, Amerikalı çalışanlara dikkate değer bir ücret  zammı ve Amerika'nın ekonomik büyümesini dünyada daha rekabetçi bir noktaya  taşımak gibi iki ana hedefinin olduğunu dile getirdi.

Ülkeye her gün bir milyon göçmenin alındığını hatırlatan Cotton kabul  edilen göçmenlerin dil ve iş kabiliyeti üzerinden seçilmediğinin altını çizdi.

Hedefte Green Card var

Beyaz Saray’dan tasarı ile ilgili yayınlanan bir açıklamada, tasarının  daimi çalışma vizesini kaldırarak kabiliyete dayalı bir sistem getirdiği  kaydedildi.

Tasarının, ciddi sınırlamalar getirerek Green Card uygulamasını hedef  aldığı biliniyor.

Tasarı, Kongre’den geçerse Avustralya ve Kanada’da olduğu gibi Green  Card’a başvuran yabancı ülke vatandaşları bir puanlamaya tabi tutulacak.

İngilizce bilgisi, ve eğitim seviyesinin yanı sıra Green Card’a  başvuranlar yüksek ücretli meslek gruplarına mensup olmaları, eski başarıları ve  girişimcilik yetenekleri üzerinden puanlanacak.

Tasarıyla, göçmen sayısında ciddi bir düşüş hedeflenirken Amerikan  vatandaşı olanların büyük çocuklarına veya kardeşlerine Green Card sponsoru  olmalarının da yolu kapanacak.

Ancak Amerikan vatandaşları, yabancı ülke vatandaşları olan eşleri ve  küçük çocuklarına Green Card sponsoru olmaya devam edebilecek.

Tasarıda ayrıca her yıl 50 bin kişinin faydalandığı Green Card  lotosunun da kaldırılması teklif edilirken ülkeye kabul edilecek mülteci  sayısının üst sınırı da 50 bin olarak belirlenmiş durumda.

Tasarıya özellikle Kongre’de demokratların büyük bir kısmının karşı  çıkacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:45
  1. ABD
  2. Green card
  3. Kanada
  4. eğitim
  5. Amerika
  6. İngilizce
  7. Avustralya
  8. Beyaz Saray
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