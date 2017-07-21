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Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, halen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass'ı Afganistan'ın Kabil Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği öğrenildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:08
Trump'tan flaş Türkiye hamlesi!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongreye gönderdiği ve yeni büyükelçi atamalarını içeren listeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.,

​Açıklamada Trump'ın, halen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten John Bass'ı Kabil Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği ifade edildi. Yeni görevine başlayabilmesi için Senato Genel Kurulu'ndan onay alması gereken Bass'ın yerine gelecek yeni büyükelçinin kim olacağı ise henüz açıklanmadı.

KIRBY TEPKİ GÖSTERDİ: ONUN KADAR DENEYİMLİSİ YOK

Öte yandan, Eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Trump'ın kararını eleştirerek, "Korkunç bir seçim. John Bass'i iyi tanırım. Bu alanda onun kadar yetenekli ve deneyimlisi yok" dedi.

​ABD Senatosu, 17 Eylül 2014'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği Bass'ın atamasına onay vermiş, Bass 8 Ekim 2014'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Syracuse Üniversitesi'nden mezun olan Bass, 2004-2005 yıllarında da dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin Avrupa ve Avrasya konularında özel danışmanı olarak görev yapmıştı. Bass, 2005-2008 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Operasyonlar Merkezi Direktörlüğü görevinde bulunmuştu. Merkez, Bass'ın direktör olduğu dönemde, Katrina kasırgası sonrasında uluslararası yardımların koordine edilmesi dahil, bakanlığın 25'i aşkın krize tepkisini idare etmişti. 2008-2009 yıllarında Bağdat İl İmar Timi'ne başkanlık eden Bass, 2009-2012 yıllarında ABD'nin Tiflis Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:08
  1. Beyaz Saray
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  • MuradMurad2 sa önce
    Bir kafir gider bir baska kafir gelir bu hepten Ayyuka çikti
  • haydahayda2 sa önce
    yanianlaşolacağı üzere buadamiyiajan kendinideşifreetti o bakımdansraafganlımüslümanları fitneyedüşürecek deneyimli ajanolarakbunuseçtiler yani onbassıııı,,,,,,,
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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