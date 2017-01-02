Trump'tan flaş Rusya hamlesi

ABD Başkanlığına yeni seçilen Donald Trump'ın mevcut ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların yeterliliğini değerlendirmek için ABD istihbarat servisinin siber saldırısı bilgilerini incelemek istediği bildirildi.



"Trump uygun olup olmadığını değerlendirecek"



Trump'ın Basın Sözcüsü Sean Spicer, ABC kanalına yaptığı açıklamada, "Seçilen devlet başkanı, önümüzdeki hafta istihbarat servisi temsilcileri ile görüşerek istihbarat bilgilerini inceleyecek. Trump, Obama hükümetinin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların Rusya'nın yaptıklarına uygun bir karşılık olup olmadığını değerlendirecek" ifadelerini kullandı.



2015 yılında Washington'un Çin'i ABD'ye yapılan siber saldırıları için suçladığını hatırlatan Spicer, "Çin olağan dışı bir şey yaptı ama Beyaz saray, buna herhangi bir tepki göstermedi, konu ile ilgili açıklama bile yapmadı. Sadece hükümet görevlilerine mektup gönderdi, hatta Çine karşı herhangi bir tedbir almadı" diye konuştu.