Trump'tan flaş 'İran' açıklaması

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan ükedeki şartları bahane ederek toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadesini kullandı.

ÜLKENİN BÜYÜK KISMINA YAYILDI...

28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu bahane edip protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.