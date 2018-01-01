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Trump'tan flaş 'İran' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki olaylarla ilgili İran hükümetinin tepkisini çekecek yeni bir açıklama yaptı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:58
Trump'tan flaş 'İran' açıklaması

Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan ükedeki şartları bahane ederek toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP: İRAN'DA DEĞİŞİMİN ZAMANI

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadesini kullandı.

ÜLKENİN BÜYÜK KISMINA YAYILDI...

28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu bahane edip protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başlayan eylemler ülkenin önemli bölümüne yayılmış durumda.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 16:58
  1. trump
  • EGEEGE28 dk önce
    Bir an önce S400 leri alın sıra dönup dolaşıyor,bize tekrar gelmeden tedbirli olun...
  • El PatroneEl Patrone30 dk önce
    Lan bu iran halkina terorist diyordu ne ara mukemmel iran halki oldu hahahaha:)))
  • Tokkanna trampTokkanna tramp41 dk önce
    Kimse aç değil sizin gibi yamyamlar insanları rahat bıraksa dünya cennet olur, kunek
  • RecoReco42 dk önce
    LAIKLIGIN KIYMETINI ANLADILAR
  • Ertuğrul Ertuğrul 45 dk önce
    Irak içinde özgürlük vaat etmiştiniz ırak halkı şimdi Saddam mı mum işe arıyorlar.aklınızı başınıza alın kimsenin oyununa gelmeyin bağzı hatalar yüz yıl onarılmaz.
  • İsmail İsmail 47 dk önce
    Şeytan hiç boş durmuyor
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 47 dk önce
    Sanane ne kadar düşüncelisin turp. Sen kendi .......... kurtar önce!Senin sonunda yakındır! O değişim zamanı elbet seninde kapını çalacak!
  • Pessimist Pessimist 55 dk önce
    Ahlaksız Namussuz.
  • mahmutmahmut56 dk önce
    Selam olsun ülke sini sevene lanet olsun ülke sine zarar verene
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