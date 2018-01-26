Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trump'tan flaş açıklama: İsterseler özür dilerim

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı İslam karşıtı paylaşımlarla ilgili olarak istenirse özür dileyeceğini söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 11:16
Trump'tan flaş açıklama: İsterseler özür dilerim

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabı üzerinden aşırı sağcı İngiliz bir grubun İslam karşıtı mesajlarını yeniden paylaşmış ve bu hareketiyle büyük tepki çekmişti.

Dünya Ekonomik Forumu için Davos'ta bulunan Trump'a ITV'ye verdiği röportajda bu konu soruldu. Trump, konuyla ilgili olarak istenildiği takdirde özür dileyebileceğini belirtti.

Trump, "Bu korkunç ırkçı insanlarla bir arada anılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye olan ziyaretini iptal eden Trump'ın, bu kararını İngiltere'deki olası protestolar nedeniyle aldığı iddia edilmişti. Trump konuyla ilgili olarak, "Britanya'yı seviyorum, Birleşik Krallık'ı seviyorum, İskoçya'yı seviyorum. Başbakan May ile çok iyi bir ilişkim var ve onu çok destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 11:16
  1. Donald Trump
  • HATAYHATAY14 dk önce
    Bizim buralarda at ile ara çapa yaparken at hat tan çıkınca ata hata gir diye talimat verilir.ABD de at ın durumuna düşüyor.
  • HATAYHATAY47 dk önce
    Bütün Türkiye den ve başkomutanımızdan da özür dile hata gir,düzgün yürü.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Diyanet'ten birlik beraberlik hutbesi
  1. Diyanet'ten birlik beraberlik hutbesi
  2. BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama..
  3. Trump düğmeye basıyor! Ortalığı..
  4. Temel liseler kapanıyor mu?
  5. Erdoğan: Buradan dünyaya ilan..
  6. O isim Afrin'e gitmek için dilekçe verdi
  7. ABD'ye rest çekildi: Masada olmazsınız
  8. Ünlü oyuncak devi 182 mağazasını..
  9. 3 ülkeden dünyaya Afrin mesajı! Dikkat..
  10. Bakın ne yapıyoruz... Teröristleri..
  11. Türkiye'yi karalayan HDP'li vekile..
  12. Afrin merkezde teröristbaşı posteri! O..
  13. Balık fiyatları cep yakıyor
  14. Teröristler cami basıp Kur'an-ı Kerim..
  15. Aranan eski yüzbaşı bakın nerede..
  16. Terör örgütü PYD Afrin'de camileri..
  17. Köpek havlamasından rahatsız olan..
  18. Hanım yap bir portakallı kahve,..
  19. Bakan Tüfenkci uyardı: Çok dikkatli..
  20. Trump'tan flaş açıklama: İsterseler..
Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
Müslüman olduğunu açıkladı
Müslüman olduğunu açıkladı
Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!