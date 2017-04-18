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Trump'tan Erdoğan'a telefon!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı.

Trump'tan Erdoğan'a telefon!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:28

Referandum dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik eden ABD Başkanı Donald Trump ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde önemli konular görüşüldü.

REFERANDUM TEBRİĞİ

Trump, Cumhurbaşkanımızı 16 Nisan referandumuyla ilgili tebrik etmek için aradığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın iyi bir kampanya yürüttüğünü, birçok ile gittiğini hatırlattı. Kampanya sürecini bizzat yakinen takip ettiğini ifade etti.

"BERABER YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ İŞLER VAR"

Görüşmenin devamında Trump'ın "Dostluğumuzu önemsiyorum. Suriye, Irak ve PKK konusunda iş birliği içinde olacağız. Beraber yapacağımız önemli işler var" dedi.

''REJİMİN SALDIRILARINA DAHA FAZLA SESSİZ KALAMAYIZ''

Trump, ayrıca Suriye'de gerçekleştirilen hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür ederek, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız" dedi.

 
EtiketlerRecep Tayyip Erdoğantrump
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:28
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