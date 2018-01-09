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Trump'tan Davos kararı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Frorumu'na katılacağını açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 23:21
Trump'tan Davos kararı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Frorumu'na katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, Başkan Trump'ın dünyanın siyasi liderleri ve ekonomi yöneticilerinin bir araya geleceği Davos toplantısına katılmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Sanders, "Başkan Trump, Amerikan işletmelerini, endüstrilerini ve çalışanları güçlendirme politikalarını bu yıl ki Dünya Ekonomik Forumu'nda dünya liderleriyle paylaşmaktan memnuniyet duyuyor" dedi.

Trump, başkan seçildikten kısa süre sonra gerçekleştirilen geçen yılki toplantılara katılmamıştı. ABD başkanlarından Bill Clinton ise 2000 yılında yapılan foruma katılmıştı ancak, Barack Obama ve George W. Bush, Beyaz Saray'da kaldıkları süre boyunca bu toplantılara katılmadı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 23:21
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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