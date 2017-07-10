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Trump'tan Comey'e 'gizli belge' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı FBI'in eski Başkanı James Comey'i basına gizli sızdırmakla suçladı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:53
Trump'tan Comey'e 'gizli belge' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı FBI'in eski Başkanı James Comey'i basına gizli sızdırmakla suçladı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "James Comey, gizli belgeleri basına sızdırdı. Bu çok yasa dışı" ifadelerini kullandı.

Trump tarafından görevden alınan Comey, Rusya'nın ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ile ilgili iddialar kapsamında ABD Kongresi'nde ifade vermiş ve Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn ile ilgili soruşturma başlatılmasına soğuk baktığını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:53
  1. James Comey
  2. ABD Başkanı Donald Trump
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